Nach fünf Monaten: HSV-Torjäger Glatzel vor Comeback

Glatzel habe sich "definitiv angeboten", ob es allerdings "sinnvoll ist, ihn von Anfang an zu bringen, das hängt dann vom Gegner ab, das hängt von der Trainingsleistung aus dem Abschlusstraining ab", sagte Polzin: "Sicherlich bietet sich Verschiedenes an, was die Offensive angeht, aber es wird jetzt nicht so sein, dass er 90 Minuten auf dem Platz stehen kann, weil das nach der langen Verletzungspause einfach dann für ihn und für uns nicht sinnvoll wäre." Obwohl Glatzel wegen seiner Verletzung in dieser Saison erst auf sieben Pflichtspiele kommt, hat er acht Treffer erzielt.