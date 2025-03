Saison für Schalke-Keeper Karius vorbei

Für Torwart Loris Karius von Schalke 04 ist die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga vorzeitig beendet. Der Winterzugang hat sich am Sonntag im Spiel bei der SpVgg Greuther Fürth (3:3) eine „strukturelle Muskelverletzung an der linken Wade zugezogen“, das gaben die Gelsenkirchener am Montag bekannt.