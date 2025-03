Rückschlag für Klose

Hannover 96 hat seine Remis-Serie in der 2. Bundesliga beendet und hält Anschluss an die Aufstiegsränge. Die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter gewann ihr Auswärtsspiel beim Tabellennachbarn 1. FC Nürnberg am 24. Spieltag mit 2:1 (1:1) und bejubelte nach fünf Unentschieden in Serie erstmals wieder einen Sieg. Für Club-Trainer Miroslav Klose war es hingegen ein Rückschlag.