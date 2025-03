Sprunggelenksverletzung: Zwangspause für Kölns Maina

Kölns Top-Vorbereiter musste bei der Niederlage in Karlsruhe ausgewechselt werden.

Personeller Rückschlag für den 1. FC Köln: Stürmer Linton Maina wird der Mannschaft von Trainer Gerhard Struber im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga "bis auf Weiteres" mit einer Sprunggelenksverletzung fehlen. Das gaben die Rheinländer am Sonntag bekannt. Der 25-Jährige war am Samstag bei der 0:1-Niederlage beim Karlsruher SC in der 37. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt worden.