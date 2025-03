2. Bundesliga: Traumtor, Gala und Spitze - HSV siegt deutlich gegen Düsseldorf

HSV bleibt Tabellenführer

Die Fortuna steht nach der zweiten Niederlage in Folge dagegen gehörig unter Zugzwang. Fünf Punkte liegt die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune inzwischen hinter dem Dritten Kaiserslautern. In der Hansestadt spielten die Rheinländer lange Zeit viel zu destruktiv und ließen im zweiten Abschnitt zudem dicke Chancen aus. Das Ziel Bundesliga rückt für Düsseldorf in immer weitere Ferne - ganz im Gegensatz zum HSV.

Wer nun glaubte, die Fortuna sei im Spiel angekommen, der sah sich getäuscht. Die Gastgeber blieben am Drücker, agierten weiterhin deutlich giftiger in den Zweikämpfen und erspielten sich immer wieder gute Gelegenheiten. Zahlen gefällig? Der HSV glänzte in den ersten 45 Minuten mit über 70 Prozent Ballbesitz und elf Torschüssen. Nachdem Düsseldorfs Torhüter Florian Kastenmeier in höchster Not gegen Selke (29.), Karabec (38.) und Ludovit Reis (39.) pariert hatte, musste er vor der Pause doch noch einen zweiten Gegentreffer hinnehmen. Nach einem Eckstoß war Selke am kurzen Pfosten per Kopf zur Stelle.