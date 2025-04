1. FC Köln patzt! Heftige Kritik an jungem Schiedsrichter

Beim Spiel des 1. FC Köln in Hannover gerät der 28 Jahre alte Schiedsrichter Timo Gansloweit in die Kritik. Vor allem die Kölner hinterfragen die Ansetzung.

„Ich weiß nicht, ob man gut beraten ist, wenn man so einem jungen Schiedsrichter, der so wenige Spiele hat, so ein Spiel zumutet“, kritisierte Struber die Ansetzung des 28 Jahre alten Unparteiischen. Gansloweit rückte erst in dieser Saison in die 2. Bundesliga auf und leitete in Hannover seine fünfte Zweitliga-Partie.