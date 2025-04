Boss-Knall beim 1. FC Köln: Vorstand wird abtreten

Präsident Werner Wolf sowie die Stellvertreter Carsten Wettich und Eckhard Sauren werden sich in der aktuellen Konstellation nicht zur Wahl stellen.

Der 1. FC Köln muss sich auf eine turbulente Mitgliederversammlung im Herbst einstellen. Der aktuelle Vorstand des Fußball-Zweitligisten, bestehend aus dem Präsidenten Werner Wolf sowie den Stellvertretern Carsten Wettich und Eckhard Sauren, wird in der aktuellen Konstellation „nicht für eine weitere Amtszeit kandidieren“.

Dies teilte der Klub am Samstag in einem Schreiben an seine Mitglieder mit, das dem SID vorliegt.