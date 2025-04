2. Bundesliga heute: Braunschweig - Lautern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 19.04.2025 • 10:00 Uhr Eintracht Braunschweig empfängt heute den 1. FC Kaiserslautern. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Eintracht-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Eintracht Braunschweig empfängt heute den 1. FC Kaiserslautern im Eintracht-Stadion, und die Begegnung verspricht aufgrund der langen gemeinsamen Geschichte der beiden Vereine einiges an Brisanz.

Seit der Gründung der Bundesliga trafen die beiden Teams in 67 Pflichtspielen aufeinander, mehr als gegen jeden anderen Gegner. Besonders zu Hause zeigte sich Braunschweig gegen Kaiserslautern traditionell stark und feierte insgesamt 18 Siege, darunter die letzten beiden Heimspiele. Die Fans der Eintracht hoffen, dass Trainer Daniel Scherning die Serie fortsetzen kann, um den Abstand zu den Abstiegsplätzen weiter zu vergrößern.

Braunschweig - Lautern LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Eintracht Braunschweig befindet sich in einer aufsteigenden Form und konnte zuletzt zwei Zweitligaspiele in Folge gewinnen, was in dieser Saison zuvor nur im Februar gelang. Besonders auffällig ist die offensive Leistung, denn erstmals seit April/Mai 2016 erzielte die Mannschaft in zwei aufeinanderfolgenden Spielen mindestens drei Tore.

Ein Schlüsselspieler in dieser Phase ist Rayan Philippe, der in den letzten beiden Spielen vier direkte Torbeteiligungen sammelte und an 53% der Braunschweiger Saisontore beteiligt war. Auf der Gegenseite hat Kaiserslauterns Marlon Ritter in der Rückrunde mit sechs Toren und einem Assist ebenfalls stark aufgespielt und wird versuchen, seine Leistung gegen Braunschweig zu bestätigen.

Defensive Schwächen und Standardsituationen

Beide Teams haben in dieser Saison Probleme bei Standardsituationen, insbesondere nach Eckbällen. Kaiserslautern kassierte bereits neun Gegentore nach Ecken, während Braunschweig achtmal nach solchen Situationen den Ball aus dem eigenen Netz holen musste. Zudem stellt Eintracht Braunschweig mit 54 Gegentoren die zweitschwächste Defensive der Liga, was einen eingestellten Vereins-Negativrekord bedeutet.

Kaiserslautern hingegen lässt die meisten gegnerischen Großchancen zu, was Trainer Markus Anfang vor Herausforderungen stellt. Beide Mannschaften werden heute besonders darauf achten müssen, diese Schwächen nicht erneut zum Vorschein kommen zu lassen.

Frühe Spielphasen als entscheidender Faktor

Eintracht Braunschweig und der 1. FC Kaiserslautern haben in dieser Saison Schwierigkeiten, in den ersten 30 Minuten eines Spiels entscheidend zu punkten. Braunschweig erzielte in dieser Phase nur fünf Tore, während Kaiserslautern achtmal erfolgreich war. Gleichzeitig kassierte Braunschweig die meisten Gegentore in den ersten 30 Minuten (19), was für die Mannschaft von Daniel Scherning ein kritischer Punkt ist. Für beide Teams könnte ein frühes Tor heute entscheidend sein, um das Spiel in die gewünschte Richtung zu lenken und den Druck auf den Gegner zu erhöhen. Die Fans dürfen gespannt sein, wie die Trainer ihre Mannschaften auf diese Herausforderung einstellen.

Wird Eintracht Braunschweig gegen 1. FC Kaiserslautern heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird EBS gegen FCK im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Braunschweig gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.