2. Bundesliga heute: Darmstadt - Hannover LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der SV Darmstadt 98 empfängt Hannover 96 im Merck-Stadion am Böllenfalltor und hofft, seine beeindruckende Heimserie fortzusetzen. Die Lilien haben zuletzt erstmals in dieser Zweitliga-Saison drei Heimspiele in Folge gewonnen und dabei ebenso viele Siege eingefahren wie in den ersten elf Heimspielen der Saison. Besonders hervorzuheben ist die Defensivleistung der Darmstädter, die in diesen drei Heimspielen jeweils ohne Gegentor blieben. Ein Schlüsselspieler für den Erfolg ist Isac Lidberg, der beim jüngsten 1:1 gegen Hertha BSC seinen achten Führungstreffer in dieser Saison erzielte. Lidberg traf in jedem seiner letzten drei Heimspiele und ist damit ein entscheidender Faktor für die Offensive der Lilien.