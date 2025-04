2. Bundesliga heute: Düsseldorf - Nürnberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 26.04.2025 • 17:30 Uhr Fortuna Düsseldorf empfängt heute den 1. FC Nürnberg. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Fortuna Düsseldorf hat in den letzten Wochen eine beeindruckende Serie hingelegt und aus den letzten drei Zweitligaspielen sieben von neun möglichen Punkten geholt. Unter der Leitung von Trainer Daniel Thioune hat die Mannschaft den Rückstand auf den dritten Tabellenplatz auf nur einen Punkt verkürzt. Besonders stark präsentierte sich die Fortuna in den Heimspielen, wo sie seit Anfang Februar vier von fünf Partien für sich entscheiden konnte. Heute Abend könnte Düsseldorf erstmals in dieser Saison drei Heimsiege in Folge feiern, was ihnen einen weiteren Schub im Kampf um die oberen Tabellenplätze geben würde.

Düsseldorf - Nürnberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : SPORT1

: SPORT1 Livestream : sport1.de

: sport1.de Liveticker: SPORT1

Der 1. FC Nürnberg, trainiert von Miroslav Klose, durchlebt derzeit eine schwierige Phase. In den letzten vier Zweitligaspielen musste der Club drei Niederlagen hinnehmen und kassierte dabei neun Gegentore. Diese defensive Schwäche steht im Kontrast zu den vorherigen zehn Partien, in denen Nürnberg nur zwei Niederlagen erlitt und ebenfalls neun Gegentore hinnehmen musste. Besonders bitter war die jüngste Niederlage gegen den SC Paderborn, bei der Nürnberg erneut eine Führung verspielte. Insgesamt hat der Club in dieser Saison bereits 20 Punkte nach Führungen verloren, was nur vom SSV Ulm übertroffen wird.

Julian Justvan als Schlüsselspieler

Ein Lichtblick für den 1. FC Nürnberg ist Julian Justvan, der mit seinen Torvorlagen gegen Paderborn einen Ligahöchstwert erreichte. Mit insgesamt elf Assists teilt er sich den Spitzenplatz mit Jean-Luc Dompé vom HSV und hat damit den FCN-Saisonrekord eingestellt. Allerdings hatte Justvan in der Hinrunde gegen Düsseldorf einen rabenschwarzen Tag, als er einen Elfmeter verschoss und ein Eigentor fabrizierte. Heute Abend wird er darauf aus sein, diese Erinnerungen zu verdrängen und seine Mannschaft mit seinen kreativen Fähigkeiten zu unterstützen.

Offensive Frühstarter

Beide Teams haben in dieser Saison bewiesen, dass sie früh im Spiel gefährlich werden können. Der 1. FC Nürnberg erzielte bereits zehn Tore in der Anfangsviertelstunde, während Fortuna Düsseldorf neunmal in den ersten 15 Minuten traf. Allerdings ist die Fortuna auch anfällig in dieser Phase, denn sie kassierte bereits zehn Gegentore in den ersten 15 Minuten – nur Eintracht Braunschweig und die SpVgg Greuther Fürth sind hier noch anfälliger. Diese Statistik könnte heute Abend eine entscheidende Rolle spielen, wenn beide Mannschaften versuchen, früh die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen.

Wird Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Nürnberg heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel kann live auf unserem TV-Sender SPORT1 verfolgt werden.

2. Bundesliga heute: Wo wird F95 gegen FCN im TV & Stream übertragen?

Neben der Übertragung im Free-TV auf SPORT1 kann das Spiel auch im SPORT1-Livestream oder mit der SPORT1-App live verfolgt werden.

2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.