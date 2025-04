2. Bundesliga heute: Elversberg - Düsseldorf LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 19.04.2025 • 10:00 Uhr Der SV Elversberg empfängt heute die Fortuna Düsseldorf. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag um 13:00 Uhr trifft die SV 07 Elversberg in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde auf Fortuna Düsseldorf. Die beiden Teams stehen sich zum vierten Mal in der 2. Bundesliga gegenüber. In den letzten beiden Duellen blieb Elversberg ungeschlagen, mit einem 1:1 und einem 2:0-Sieg.

Allerdings mussten die Saarländer im einzigen Heimspiel gegen die Fortuna im August 2023 eine bittere 0:5-Niederlage hinnehmen, die zu den höchsten in ihrer Zweitliga-Geschichte zählt. Elversberg hat in den letzten zehn Spielen eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen, mit nur einer Niederlage und sechs Spielen ohne Gegentor. Fortuna Düsseldorf hingegen hat in dieser Saison nur drei Auswärtsspiele verloren und stellt mit 25 Punkten einen Vereinsrekord nach 14 Gastpartien auf.

Für die SV 07 Elversberg wird es heute einige personelle Herausforderungen geben, da Lukas Petkov und Semih Sahin aufgrund von Gelbsperren fehlen. Petkov ist in der Rückrunde der drittbeste Scorer der SVE und Sahin der etatmäßige Elfmeterschütze. Diese Ausfälle könnten die Offensive der Saarländer schwächen. Auf der anderen Seite muss Fortuna Düsseldorf auf Myron van Brederode verzichten, der zuletzt die Rote Karte sah. Van Brederode ist der drittbeste Scorer der Fortuna und hat die meisten erfolgreichen Dribblings in dieser Saison. Beide Teams müssen also wichtige Spieler ersetzen, was die taktische Ausrichtung beeinflussen könnte.

Offensive Stärken und Defensivstrategien

Elversberg kann sich auf die herausragende Form von Fisnik Asllani verlassen, der zuletzt einen Dreierpack erzielte und mit 22 direkten Torbeteiligungen der Topscorer der 2. Bundesliga ist. Die Saarländer haben in den letzten vier Heimspielen zwölf Tore erzielt und sind damit offensiv stark aufgestellt.

Düsseldorf hingegen hat mit Dawid Kownacki einen Spieler, der in den letzten beiden Partien an drei Toren direkt beteiligt war und neun seiner 16 Scorerpunkte auswärts gesammelt hat. Beide Teams gehören zu den besten der Liga, wenn es um die Verwertung von Großchancen geht, was ein offensives und torreiches Spiel verspricht.

Defensive Stabilität und taktische Ausrichtung

Die Defensive wird heute eine entscheidende Rolle spielen, da Elversberg die beste Abwehr der Rückrunde stellt und Düsseldorf die drittschwächste Defensive in dieser Phase der Saison hat. Fortuna Düsseldorf hat jedoch in dieser Saison nur 18 Gegentreffer auswärts kassiert, was auf eine solide Abwehrarbeit hinweist.

Die taktische Ausrichtung beider Trainer, Horst Steffen für Elversberg und Daniel Thioune für Düsseldorf, wird entscheidend sein, um die Stärken des Gegners zu neutralisieren und die eigenen Vorteile auszuspielen. Beide Teams haben bewiesen, dass sie in der Lage sind, defensiv kompakt zu stehen und gleichzeitig offensiv Akzente zu setzen.

Wird SV Elversberg gegen Fortuna Düsseldorf heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird ELV gegen F95 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

