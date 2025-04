2. Bundesliga heute: Elversberg - Regensburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 06.04.2025 • 10:30 Uhr Die SV Elversberg empfängt heute Jahn Regensburg. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag um 13:30 Uhr empfängt die SV 07 Elversberg den SSV Jahn Regensburg in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. Die Gastgeber unter der Leitung von Trainer Horst Steffen haben in der Vergangenheit gegen Regensburg gemischte Ergebnisse erzielt. In den letzten sechs Pflichtspielen konnte Elversberg nur einmal gewinnen, allerdings war dies ein überzeugender 3:1-Heimsieg in der Drittliga-Saison 2013/14. Im Hinspiel dieser Zweitliga-Saison musste sich Elversberg jedoch auswärts mit 0:1 geschlagen geben. Die Mannschaft wird versuchen, ihre Heimstärke auszuspielen und die Serie der torlosen Spiele zu durchbrechen, um nicht einen Vereins-Negativrekord einzustellen.

Beide Teams müssen auf wichtige Spieler verzichten. Bei Elversberg fehlt Muhammed Damar aufgrund einer Gelbsperre. Damar ist mit zehn direkten Torbeteiligungen der zweitbeste Scorer der Mannschaft in dieser Saison, hinter Fisnik Asllani. Seit seinem Debüt am dritten Spieltag war Damar fast immer in der Startelf, was seine Bedeutung für das Team unterstreicht. Auch Regensburg muss auf einen gelbgesperrten Spieler verzichten: Christian Kühlwetter. Der Ausfall dieser Spieler könnte die Dynamik des Spiels erheblich beeinflussen, da beide Teams auf ihre Offensivkräfte angewiesen sind.

Elversberg mit starker Defensive, Regensburg kämpft mit Auswärtsbilanz

Die SV 07 Elversberg hat sich in dieser Saison durch eine starke Defensive ausgezeichnet und bereits elf Weiße Westen bewahrt, was Ligabestwert ist. Im Gegensatz dazu hat Jahn Regensburg mit seiner Auswärtsbilanz zu kämpfen. Mit nur einem Punkt und -32 Toren nach 13 Auswärtsspielen stellt Regensburg einen Negativrekord in der Geschichte der 2. Bundesliga auf. Die Mannschaft von Andreas Patz wird versuchen, diesen Trend zu durchbrechen und endlich Punkte auf fremdem Platz zu sammeln. Elversberg hingegen wird darauf abzielen, ihre defensive Stärke zu nutzen und Regensburgs Auswärtsschwäche auszunutzen.

Standard-Situationen und Großchancenverwertung als Schlüssel zum Erfolg

Beide Mannschaften haben sich in dieser Saison als ungefährlich nach Standardsituationen erwiesen. Regensburg erzielte nur vier Saisontore nach Standards, während Elversberg auf sieben kommt. Ein weiterer entscheidender Faktor könnte die Verwertung von Großchancen sein. Elversberg führt die Liga mit einer Verwertungsquote von 46,4 Prozent an, während Regensburg mit 28,2 Prozent die zweitschwächste Quote aufweist. Diese Unterschiede könnten im Spiel entscheidend sein, insbesondere wenn es darum geht, knappe Chancen zu nutzen und das Spiel zu dominieren. Beide Teams werden darauf bedacht sein, ihre Schwächen zu minimieren und ihre Stärken auszuspielen, um die drei Punkte zu sichern.

