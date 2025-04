2. Bundesliga heute: Fürth - Ulm LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 25.04.2025 • 15:30 Uhr Die SpVgg Greuther Fürth empfängt heute den SSV Ulm. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Freitagabend um 18:30 Uhr empfängt die SpVgg Greuther Fürth den SSV Ulm 1846 im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer. Historisch gesehen hat das Kleeblatt gegen die Spatzen in der 2. Bundesliga eine positive Bilanz vorzuweisen. In den bisherigen fünf Begegnungen blieb Fürth ungeschlagen und konnte zwei Siege sowie drei Unentschieden verbuchen. Diese Serie möchte das Team von Trainer Jan Siewert fortsetzen, um endlich wieder einen Dreier einzufahren, nachdem sie zuletzt in sechs Zweitliga-Spielen sieglos blieben.

Fürth - Ulm LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Fürth muss heute auf Maximilian Dietz verzichten, der aufgrund einer Gelbsperre fehlt. Dietz ist der erste Fürther Spieler in dieser Saison, der bereits seine zweite Sperre absitzt, nachdem er im Dezember gegen Hertha die Rote Karte sah. Seine Abwesenheit könnte sich bemerkbar machen, denn Dietz ist ein wichtiger Bestandteil des Fürther Mittelfelds und spielt die meisten Pässe pro 90 Minuten. Fürth steht aktuell mit 35 Punkten nach 30 Spielen da und spielt damit eine ihrer schwächsten Zweitliga-Saisons in der 3-Punkte-Ära.

Ulm kämpft um den Klassenerhalt

Der SSV Ulm 1846 befindet sich ebenfalls in einer schwierigen Saison und hat nach 30 Spielen nur 26 Punkte gesammelt. Damit spielen die Spatzen ihre zweitschwächste Saison in der 2. Bundesliga. Der Klassenerhalt ist für das Team von Trainer Robert Lechleiter eine große Herausforderung, denn in der 3-Punkte-Ära gelang es nur zwei Mannschaften mit maximal 26 Punkten nach 30 Spielen, die Klasse zu halten. Besonders auffällig ist, dass Ulm in dieser Saison bereits 25 Punkte nach Führungen abgegeben hat – ein Ligahöchstwert.

Heimstärke von Fürth gegen Auswärtsschwäche von Ulm

Die SpVgg Greuther Fürth kann auf eine solide Heimstärke bauen, denn sie sind seit fünf Zweitliga-Heimspielen ungeschlagen und haben nur eins der letzten acht Heimspiele verloren. Kein Team hat seit dem 15. Spieltag weniger Heimspiele verloren. Auf der anderen Seite hat Ulm in dieser Saison bereits 12-mal torlos gespielt, was ihre Auswärtsschwäche unterstreicht. Maurice Krattenmacher, der beste Vorlagengeber der Spatzen, wird versuchen, die Offensive von Ulm zu beleben und gegen die Fürther Defensive, die in dieser Saison die wenigsten Weißen Westen bewahrt hat, Akzente zu setzen.

Wird SpVgg Greuther Fürth gegen SSV Ulm 1846 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SGF gegen ULM im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth gegen SSV Ulm 1846 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SpVgg Greuther Fürth gegen SSV Ulm 1846 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

