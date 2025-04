2. Bundesliga heute: HSV - Karlsruhe LIVE im TV, Stream & Liveticker

Am heutigen Sonntag empfängt der Hamburger SV den Karlsruher SC im Volksparkstadion und könnte dabei einen historischen Doppelsieg feiern. Nachdem die Rothosen in der Hinrunde mit 3:1 gegen die Badener triumphierten, haben sie die Chance, erstmals seit der Saison 2019/20 beide Saisonduelle gegen den KSC für sich zu entscheiden. Unter der Leitung von Trainer Merlin Polzin, der mit diesem Spiel seine Amtszeit begann, hat der HSV in 17 Spielen beeindruckende 33 Punkte geholt – ein Ligabestwert, den nur der 1. FC Köln teilt. Trotz zuletzt zwei sieglosen Spielen in Folge bleibt der HSV mit einem Vorsprung von vier Punkten auf Platz drei in einer komfortablen Position.