2. Bundesliga heute: Hannover - Elversberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Hannover - Elversberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

Die SV Elversberg beeindruckt in dieser Saison mit ihrer Auswärtsstärke, denn sie kassierten bisher nur acht Gegentore in der Fremde – ein Bestwert in den drei deutschen Profiligen. Diese defensive Stabilität wird durch ihre offensive Gefahr ergänzt, insbesondere durch Fisnik Asllani, der mit 19 direkten Torbeteiligungen zu den Top-Scorern der Liga gehört. In der Hinrunde war er maßgeblich am 3:1-Sieg gegen Hannover beteiligt. Elversberg hat in den letzten neun Spielen nur einmal verloren und mit 44 Punkten bereits die Ausbeute der Vorsaison übertroffen, was sie zu einem ernstzunehmenden Gegner macht.