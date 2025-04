2. Bundesliga heute: Hannover - 1. FC Köln LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 27.04.2025 • 10:20 Uhr Hannover 96 empfängt heute den 1. FC Köln. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Heinz von Heiden-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Hannover 96 geht mit einer beeindruckenden Heimstatistik in die Partie gegen den 1. FC Köln. Trotz der aktuellen Serie von sieben sieglosen Heimspielen, die längste in der laufenden Saison, ist Hannover mit 27 Punkten das viertbeste Heimteam der 2. Bundesliga. Die Niedersachsen haben in dieser Saison lediglich 33 Gegentore kassiert und stellen damit die beste Defensive der Liga. Diese defensive Stabilität wird entscheidend sein, um gegen den Tabellenführer aus Köln bestehen zu können. Das neue Trainer-Trio um Lars Barlemann, Dirk Lottner und Christian Schulz wird darauf hoffen, dass seine Mannschaft die Heimstärke zurückgewinnt und die defensive Organisation beibehält.

Der 1. FC Köln führt die Tabelle der 2. Bundesliga an, doch die Position des Tabellenführers war in dieser Saison nicht immer ein Garant für Erfolg. Mit 54 Punkten nach 30 Spielen ist Köln der zweitschwächste Tabellenführer der 3-Punkte-Ära. Trotz der fünf Punkte Vorsprung auf Rang drei ist die Mannschaft von Trainer Gerhard Struber gewarnt, da ein Tabellenführer in dieser Saison bereits 13 Niederlagen kassierte. Köln wird versuchen, die Schwächen zu überwinden und die Führung zu behaupten, während sie gegen ein defensiv starkes Hannover antreten.

Spieler im Fokus: Luca Waldschmidt und Hannovers Pressing

Ein Spieler, der in den letzten Wochen für den 1. FC Köln herausragte, ist Luca Waldschmidt. Mit vier Toren in den letzten sechs Spielen, darunter drei Elfmeter, ist er eine wichtige Offensivkraft für Köln. Waldschmidt war am letzten Spieltag gegen Preußen Münster an zwei Toren direkt beteiligt und wird auch gegen Hannover eine Schlüsselrolle spielen. Auf der anderen Seite setzt Hannover 96 auf ein intensives Pressing, das den Gegnern im Schnitt nur 10,6 Pässe außerhalb des eigenen Defensivdrittels gestattet, bevor eine Abwehraktion erfolgt. Diese taktische Herangehensweise könnte entscheidend sein, um Waldschmidt und die Kölner Offensive zu neutralisieren.

Standardsituationen als Schlüssel zum Erfolg

Standardsituationen könnten im heutigen Spiel eine entscheidende Rolle spielen. Hannover 96 hat in dieser Saison bereits neun Tore nach Ecken erzielt und teilt sich damit den Ligahöchstwert mit Hamburg und Karlsruhe. Der 1. FC Köln steht mit acht Eckball-Toren auf Rang vier und hat zudem erst zwei Gegentore nach gegnerischen Ecken kassiert, was den alleinigen Ligahöchstwert darstellt. Beide Teams werden versuchen, ihre Stärke bei Standardsituationen auszuspielen, um den Unterschied in einem möglicherweise engen Duell zu machen. Die Fähigkeit, bei Ecken effektiv zu sein, könnte den Ausschlag für den Ausgang des Spiels geben.

