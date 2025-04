2. Bundesliga heute: Hertha - Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Hertha BSC geht mit einer positiven Serie in das Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98. Die Berliner haben zuletzt drei Zweitliga-Spiele in Folge gewonnen und dabei die volle Punktausbeute erzielt. Besonders beeindruckend war die Offensivleistung der Mannschaft von Trainer Stefan Leitl, die in diesen drei Partien neun Tore erzielte – mehr als in den vorherigen elf Spielen zusammen.

Spieler im Fokus: Reese und Lidberg

Fabian Reese ist derzeit in herausragender Form und traf zuletzt in vier Zweitliga-Partien in Folge für Hertha BSC. Mit sechs Toren in diesen Spielen ist er gemeinsam mit Derry Scherhant Toptorschütze der Berliner in dieser Saison. Reese wird auch gegen Darmstadt eine Schlüsselrolle spielen, insbesondere da Jonjoe Kenny und Michaël Cuisance aufgrund von Gelbsperren fehlen. Auf der anderen Seite steht Isac Lidberg, der für Darmstadt bereits 13 Tore erzielte, darunter sieben Führungstreffer. Allerdings blieb Lidberg auswärts seit November torlos, was die Lilien hoffen lässt, dass er seine Torflaute in Berlin beenden kann.