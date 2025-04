2. Bundesliga heute: Hertha - Magdeburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Hertha BSC geht mit einer beeindruckenden Serie von fünf ungeschlagenen Spielen in das Duell gegen den 1. FC Magdeburg. Unter der Leitung von Trainer Stefan Leitl hat die Mannschaft vier ihrer letzten fünf Zweitliga-Partien gewonnen und dabei 13 Punkte gesammelt – mehr als jede andere Mannschaft seit Beginn des 26. Spieltags. Diese Serie ist die längste seit dem Abstieg aus der Bundesliga im Jahr 2023. Dennoch bleibt die Heimschwäche der Berliner ein Thema, denn mit nur zwölf Punkten aus 14 Heimspielen und 22 Gegentoren verzeichnen sie ihre schwächste Heimsaison in der 2. Liga. Die Abwesenheit von Deyovaisio Zeefuik, der gelb gesperrt ist, könnte die Defensive zusätzlich schwächen.

Hertha - Magdeburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

Der 1. FC Magdeburg, unter der Führung von Trainer Christian Titz, reist als bestes Auswärtsteam der Saison nach Berlin. Mit 30 Punkten und 34 Toren aus 15 Auswärtsspielen haben die Magdeburger ihre beste Auswärtssaison in der 2. Liga hingelegt. Allerdings ist die Mannschaft seit vier Auswärtsspielen sieglos und blieb zuletzt zweimal torlos. Eine weitere torlose Partie würde einen Vereins-Negativrekord einstellen. Trotz dieser Dürreperiode bleibt Martijn Kaars ein Schlüsselspieler, der mit 17 Saisontoren und zwölf Auswärtstreffern die Liga beeindruckt. Seine Leistung wird entscheidend sein, um die Auswärtsstärke wieder unter Beweis zu stellen.

Offensive Kräfte: Reese und Kaars im Fokus

Das Duell zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Magdeburg verspricht offensiv geladen zu werden, da beide Mannschaften zu den aktivsten im Strafraum gehören. Hertha BSC kommt auf die zweitmeisten Strafraumaktionen der Liga, dicht gefolgt von Magdeburg. Fabian Reese, der zuletzt seinen fünften Doppelpack der Saison erzielte, ist mit neun Toren in der Rückrunde der Top-Torschütze der Berliner. Auf der Gegenseite steht Martijn Kaars, der mit 17 Saisontoren und den meisten Auswärtstreffern der Liga eine zentrale Rolle für Magdeburg spielt. Beide Spieler sind in Topform und könnten den Ausgang des Spiels entscheidend beeinflussen.

Defensive Herausforderungen: Zeefuiks Fehlen und Magdeburgs Stabilität

Während Hertha BSC auf die Dienste von Deyovaisio Zeefuik verzichten muss, der in dieser Saison zu den besten Zweikämpfern der Liga gehört, wird die Berliner Defensive besonders gefordert sein. Zeefuiks Fehlen könnte eine Schwachstelle gegen die offensivstarken Magdeburger darstellen. Der 1. FC Magdeburg hingegen hat sich in der zweiten Halbzeit als defensiv stabil erwiesen und kassierte ligaweit die wenigsten Gegentore in dieser Spielphase. Diese defensive Stärke könnte entscheidend sein, um die Angriffswellen der Berliner zu kontrollieren und selbst durch schnelle Konter zu punkten. Beide Trainer, Stefan Leitl und Christian Titz, werden ihre Strategien entsprechend anpassen müssen, um die Schwächen des Gegners auszunutzen.