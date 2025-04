2. Bundesliga heute: Kaiserslautern - Schalke 04 LIVE im TV, Stream & Liveticker

Am heutigen Sonntag treffen der 1. FC Kaiserslautern und der FC Schalke 04 im Fritz-Walter-Stadion aufeinander. Dieses Duell markiert das 87. Pflichtspiel zwischen den beiden Traditionsvereinen seit der Bundesliga-Gründung. In den letzten sieben Begegnungen konnte der FCK fünf Siege gegen die Knappen einfahren, während Schalke nur zweimal als Sieger vom Platz ging. Diese Bilanz zeigt eine bemerkenswerte Wende, nachdem die Pfälzer in den zwölf Duellen zuvor lediglich einen Sieg feiern konnten. Aktuell befindet sich Kaiserslautern jedoch in einer schwierigen Phase, nachdem sie erstmals in dieser Zweitliga-Saison drei Spiele in Folge verloren haben.