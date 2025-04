2. Bundesliga heute: Karlsruhe - Fürth LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 20.04.2025 • 10:30 Uhr Der Karlsruher SC empfängt heute die SpVgg Greuther Fürth. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im BBBank Wildpark. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag um 13:30 Uhr empfängt der Karlsruher SC die SpVgg Greuther Fürth im BBBank Wildpark. Dieses Duell ist ein Klassiker der 2. Bundesliga, denn keine andere Paarung fand in der eingleisigen Liga häufiger statt. Mit 18 Siegen gegen Fürth hält der KSC zudem einen Rekord. In den letzten acht Begegnungen gegen die Franken musste das Team von Trainer Christian Eichner nur eine Niederlage hinnehmen und geht somit mit einer positiven Bilanz in das Spiel.

Besondere Aufmerksamkeit wird heute auf Louey Ben Farhat gerichtet sein, der am vergangenen Spieltag als zweitjüngster Torschütze des KSC in der eingleisigen 2. Liga Geschichte schrieb. Der 18-jährige ist vor heimischer Kulisse noch ungeschlagen und hat maßgeblich zu den vier Siegen und einem Remis im Wildpark beigetragen. Trotz der schwachen Rückrunden-Bilanz des KSC, die mit nur zwölf Punkten die schlechteste seit fünf Jahren ist, könnte Ben Farhat ein entscheidender Faktor für diese Partie sein.

Greuther Fürth mit defensiven Herausforderungen

Die SpVgg Greuther Fürth, unter der Leitung von Trainer Jan Siewert, befindet sich in einer schwierigen Phase. Mit 35 Punkten spielt das Kleeblatt seine schwächste Zweitliga-Saison seit einem Jahrzehnt und stellt mit 53 Gegentoren die drittschwächste Defensive der Liga. Zudem blieb Fürth zuletzt in fünf Spielen sieglos, was die längste Durststrecke unter Siewert darstellt. Besonders auswärts hat Topscorer Noel Futkeu Schwierigkeiten, seine Form zu finden, da er seit neun Auswärtsspielen auf eine Torbeteiligung wartet.

Standardsituationen als Schlüssel zum Erfolg

Der Karlsruher SC könnte heute von seiner Stärke bei Standardsituationen profitieren. Mit neun Toren nach Ecken ist der KSC Ligaspitze, während Fürth bereits zehn Gegentore nach ruhenden Bällen kassierte. Zudem hat der KSC in dieser Saison bereits 19 Punkte nach Rückstand geholt, was ligaweit die beste Quote darstellt. Greuther Fürth hingegen verspielte bereits 18 Punkte nach Führungen.

