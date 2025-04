2. Bundesliga heute: Köln - Hertha LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 05.04.2025 • 17:30 Uhr Der 1. FC Köln empfängt heute Hertha BSC. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im RheinEnergieStadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Köln geht mit einer beeindruckenden Bilanz gegen Hertha BSC in das heutige Spiel im RheinEnergieStadion. Die Kölner haben fünf ihrer letzten sechs Pflichtspiele gegen die Berliner gewonnen, darunter auch das 1:0 im Hinspiel der laufenden Zweitliga-Saison und das 2:1 im DFB-Pokal-Achtelfinale. Diese Serie von Erfolgen gegen ein Team in einer Saison gelang den Kölnern zuletzt in der Saison 1982/83 gegen Schalke 04. Trainer Gerhard Struber wird darauf hoffen, diese positive Serie fortzusetzen und die Kölner weiter an der Tabellenspitze zu etablieren.

Köln - Hertha LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : SPORT1

Livestream : sport1.de

Liveticker: SPORT1

Hertha BSC, unter der Leitung von Trainer Stefan Leitl, hat in den letzten Wochen einen Aufwärtstrend gezeigt und erstmals seit Oktober 2024 wieder zwei Zweitliga-Spiele in Folge gewonnen. Die Berliner stehen vor der Möglichkeit, erstmals seit ihrem Abstieg im Jahr 2023 drei Spiele in Folge zu gewinnen. Doch die Herausforderung gegen den 1. FC Köln ist groß, insbesondere angesichts der bisherigen Schwierigkeiten gegen Absteiger aus der Bundesliga in dieser Saison. Hertha hat in der laufenden Spielzeit bereits zwei Niederlagen gegen Absteiger hinnehmen müssen, eine Serie, die sie zuletzt in der Saison 1984/85 erlebten.

Schlüsselspieler im Fokus: Paqarada und Cuisance

Ein spannendes Duell könnte sich zwischen Kölns Leart Paqarada und Herthas Michaël Cuisance entwickeln, die beide in dieser Zweitliga-Saison die meisten Vorlagen gegeben haben. Paqarada führt mit 67 Vorlagen, während Cuisance mit 66 dicht dahinter liegt. Besonders aus dem Spiel heraus ist Cuisance stark, mit 47 Vorlagen, was ihm den geteilten Ligabestwert einbringt. Beide Spieler könnten entscheidend für den Ausgang des Spiels sein, indem sie ihre Offensivqualitäten unter Beweis stellen und ihre Teams in gefährliche Positionen bringen.

Torhüter im Vergleich: Schwäbe vs. Ernst

Im Tor wird Kölns Marvin Schwäbe erneut eine Schlüsselrolle spielen. Schwäbe, der beim 1:0-Hinspielsieg gegen Hertha sein Saisondebüt feierte, hat mit 77,4 Prozent abgewehrten Bällen die beste Abwehrquote aller Stammtorhüter in dieser Zweitliga-Saison. Im Gegensatz dazu steht Herthas Tjark Ernst, der mit einer Quote von 55,7 Prozent den letzten Platz in diesem Ranking belegt. Diese Diskrepanz könnte sich als entscheidend erweisen, wenn Köln versucht, seine starke Defensivleistung fortzusetzen und Hertha BSC daran zu hindern, ihre jüngste Torserie fortzusetzen.

