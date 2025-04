2. Bundesliga heute: Köln - Münster LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Sonntag empfängt der 1. FC Köln den SC Preußen Münster im RheinEnergieStadion. Die historische Bilanz zwischen beiden Teams spricht klar für die Kölner, die alle bisherigen drei Begegnungen im Profifußball gegen Münster gewonnen haben, ohne dabei ein Gegentor zu kassieren. In der Hinrunde dieser Zweitligasaison siegte Köln mit 1:0, und auch in der Bundesliga-Saison 1963/64 gingen beide Spiele zugunsten des FC aus. Münster hat es bisher nicht geschafft, gegen die Kölner ein Tor zu erzielen, eine Serie, die sie nur gegen Eintracht Braunschweig in den ersten vier Duellen übertreffen konnten.