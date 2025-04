2. Bundesliga heute: Lautern - Nürnberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Historisch gesehen hat der Club aus Nürnberg jedoch eine schwierige Bilanz gegen die Pfälzer: Seit einem 3:0-Heimsieg im Juli 2017 konnte Nürnberg keines der acht Pflichtspiele gegen Kaiserslautern gewinnen. Diese Serie will Miroslav Klose, der als Trainer der Nürnberger an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt, unbedingt durchbrechen.

Lautern - Nürnberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

Das Trainer-Duell zwischen Miroslav Klose und Markus Anfang birgt eine besondere Note, da beide in ihrer aktiven Spielerkarriere gemeinsam für den 1. FC Kaiserslautern auf dem Platz standen. Klose, der von 2000 bis 2004 für die Lauterer spielte und dabei 52 Tore erzielte, trifft nun als Trainer auf seinen ehemaligen Mitspieler Anfang.

Heimstärke und Defensivschwächen

Der 1. FC Kaiserslautern kann auf eine beeindruckende Heimserie bauen, denn die Mannschaft ist seit sechs Spielen im eigenen Stadion unbesiegt. Besonders Ragnar Ache, der mit neun Heimtoren in dieser Saison glänzt, könnte erneut den Unterschied machen. Allerdings müssen die Gastgeber ihre Schwächen bei Standardsituationen im Griff haben, da sie ligaweit die meisten Gegentore nach Ecken kassierten. Der 1. FC Nürnberg hingegen hat ebenfalls Probleme bei Standards, mit zwölf Gegentoren aus solchen Situationen. Diese Defensivschwächen könnten entscheidend sein, wenn es darum geht, wer die Oberhand im Spiel behält.

Personelle Herausforderungen für Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg muss in dieser Partie auf wichtige Spieler verzichten. Janis Antiste fehlt aufgrund einer Roten Karte, während Caspar Jander nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt ist. Jander war in dieser Saison ein zentraler Akteur für Nürnberg, mit den meisten Spielminuten und Zweikämpfen in der Mannschaft. Sein Fehlen könnte die Defensive des Clubs empfindlich schwächen. Diese personellen Herausforderungen könnten den Druck auf Miroslav Klose erhöhen, alternative Lösungen zu finden, um gegen die heimstarken Lauterer bestehen zu können.