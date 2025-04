2. Bundesliga heute live: Fürth - 1. FC Köln im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 11.04.2025 • 15:20 Uhr Die SpVgg Greuther Fürth empfängt heute den 1. FC Köln. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Abend empfängt die SpVgg Greuther Fürth den 1. FC Köln im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER). Die Franken stehen vor einer schwierigen Aufgabe, denn sie sind seit neun Pflichtspielen gegen die Kölner sieglos. Der letzte Sieg gegen den FC datiert aus dem April 2007, als Fürth in der 2. Liga auswärts mit 2:0 triumphierte.

Köln hingegen hat in der 2. Liga nur gegen den FC St. Pauli mehr Siege eingefahren als gegen Fürth. Die Statistik spricht also nicht für das Kleeblatt, das unter Trainer Jan Siewert zuletzt vier Zweitligaspiele in Folge ohne Sieg blieb. Für die Kölner geht darum, den Vorsprung auf den Relegationsplatz im Aufstiegsrennen zu verteidigen.

2. Bundesliga heute live: So verfolgen Sie Fürth - Köln LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Ein entscheidender Faktor im heutigen Duell könnte das Torhüter-Duell zwischen Kölns Marvin Schwäbe und Fürths Nahuel Noll sein. Schwäbe ist mit 78% abgewehrten Torschüssen der beste Keeper der aktuellen Zweitligasaison, während Noll mit einer Quote von 60% zu den schwächeren Stammtorhütern zählt. Diese Diskrepanz könnte sich als spielentscheidend erweisen, insbesondere da Fürth in dieser Saison bereits 52 Gegentore kassierte und nur viermal zu null spielte. Die Defensive der Franken muss sich gegen die offensivstarken Kölner behaupten, um nicht erneut ins Hintertreffen zu geraten.

Fürths Heimstärke gegen Kölner Auswärtsmacht

Interessant wird auch das Aufeinandertreffen der Heimstärke von Greuther Fürth mit der Auswärtsmacht des 1. FC Köln. Die Franken blieben zuletzt erstmals in dieser Zweitligasaison vier Heimspiele in Folge ungeschlagen, während Köln bereits acht Auswärtssiege in dieser Saison verbuchen konnte. Die Kölner haben in der 2. Liga nur in der Saison 2018/19 mehr Auswärtssiege erzielt. Fürth wird darauf hoffen, diese Serie zu durchbrechen und einen wichtigen Heimsieg einzufahren, um die eigene Negativserie zu beenden.

Offensivstärke vor der Pause

Beide Mannschaften haben in dieser Saison jeweils 55% ihrer Tore vor der Pause erzielt, was auf einen offensiven Start in die Partie hindeutet. Fürth muss jedoch besonders aufpassen, da sie auch 29 Gegentore in der ersten Hälfte kassierten, mehr als jedes andere Team in der Liga. Trainer Jan Siewert wird seine Mannschaft darauf einstellen, frühzeitig die Kontrolle zu übernehmen und die Kölner Abwehr zu überwinden. Für Köln hingegen gilt es, die frühe Führung zu suchen, um den Vorsprung auf Platz drei weiter auszubauen und die Niederlage gegen Hertha BSC vergessen zu machen.

Wird SpVgg Greuther Fürth gegen 1. FC Köln heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SGF gegen FCK im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SpVgg Greuther Fürth gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

