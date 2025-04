2. Bundesliga heute live: HSV - Braunschweig im TV, Liveticker & Livestream

Der Hamburger SV geht mit einer beeindruckenden Heimserie gegen Eintracht Braunschweig in das heutige Duell im Volksparkstadion (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER ). Seit einem 0:2 in der Bundesliga im September 1976 haben die Rothosen alle ihrer elf Pflicht-Heimspiele gegen die Löwen gewonnen.

Ein entscheidender Faktor für den Hamburger SV wird das Fehlen von Ludovit Reis sein, der aufgrund einer Gelbsperre nicht spielen kann. In den sieben Zweitligaspielen der Saison 2024/25 ohne Reis konnte der HSV nur drei Siege einfahren, was einer Siegquote von 43% entspricht. Mit Reis liegt die Quote bei 52%, und die Mannschaft kassiert im Schnitt 0.2 Gegentore weniger pro Partie. Die Abwesenheit des Mittelfeldmotors könnte sich somit auf die defensive Stabilität und das Angriffsspiel der Hamburger auswirken.

Eintracht Braunschweig: Auswärtsform und Herausforderungen

Offensivstärke des Hamburger SV

Der Hamburger SV verfügt über die beste Offensive der Liga mit 61 Saisontoren und den meisten Großchancen (94) sowie Kopfballtoren (16). Besonders gefährlich sind die Hamburger in der Anfangsviertelstunde, in der sie bereits 18 Tore erzielten. Eintracht Braunschweig hingegen hat in dieser Saison bereits zwölf Gegentore in den ersten 15 Minuten kassiert, was den Liga-Höchstwert darstellt. Diese Diskrepanz zwischen der Angriffsstärke des HSV und den Abwehrschwächen der Braunschweiger könnte entscheidend für den Ausgang des Spiels sein. Jean-Luc Dompé und Davie Selke, beide mit 17 direkten Torbeteiligungen, werden für den HSV Schlüsselspieler sein, während Braunschweigs Rayan Philippe, der an 54% der Braunschweiger Saisontore beteiligt war, versuchen wird, seine Mannschaft im Angriff zu unterstützen.