2. Bundesliga heute: Magdeburg - Lautern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 06.04.2025 • 10:30 Uhr Der 1. FC Magdeburg empfängt heute den 1. FC Kaiserslautern. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Avnet Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Magdeburg geht mit einer beeindruckenden Heimserie gegen den 1. FC Kaiserslautern in das heutige Duell in der Avnet Arena. Die Magdeburger haben die letzten vier Heimspiele gegen die Pfälzer allesamt gewonnen, wobei zwei dieser Siege in der 2. Bundesliga und zwei in der 3. Liga erzielt wurden. Ein dritter Heimsieg in der 2. Bundesliga gegen denselben Gegner wäre ein Novum für den FCM. Trotz dieser starken Bilanz ist die aktuelle Form der Magdeburger nicht optimal, da sie in den letzten drei Spielen sieglos blieben und seit 250 Zweitligaminuten torlos sind.

Magdeburg - Lautern LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Trotz der jüngsten Torflaute hat Magdeburg in dieser Saison bereits 53 Treffer erzielt, was einen neuen Vereinsrekord in der 2. Bundesliga darstellt. Nur der Hamburger SV hat mit 61 Toren mehr Treffer erzielt. Besonders hervorzuheben ist Martijn Kaars, der mit 16 Toren gleichauf mit Lauterns Ragnar Ache liegt und nur von Hamburgs Davie Selke übertroffen wird. Die Magdeburger haben zudem die Fähigkeit gezeigt, nach Rückständen zurückzukommen, und holten bereits 18 Punkte in dieser Saison, wenn sie hinten lagen – nur der Karlsruher SC übertrifft diesen Wert.

1. FC Kaiserslautern: Rückrundenstärke und Auswärtsschwäche

Kaiserslautern zeigt sich in der Rückrunde als eines der stärksten Teams der Liga und sammelte bisher 20 Punkte, nur der Hamburger SV war mit 21 Punkten besser. Marlon Ritter hat sich als Schlüsselspieler erwiesen, indem er in der Rückrunde bereits fünf Tore erzielte, mehr als jeder andere Mittelfeldspieler der Liga. Allerdings kämpft das Team von Markus Anfang mit einer Auswärtsschwäche, da sie zuletzt zwei Auswärtsspiele in Folge verloren und dabei acht Gegentore kassierten. Diese Schwäche könnte in Magdeburg erneut zum Tragen kommen.

Spannende Duelle und individuelle Klasse

Das heutige Spiel verspricht interessante Duelle, insbesondere zwischen den Top-Torjägern Martijn Kaars und Ragnar Ache, der zuletzt in vier aufeinanderfolgenden Spielen getroffen hat und seine Serie weiter ausbauen könnte. Im Hinrundenduell zeigten die Lauterer ihre Comeback-Qualitäten, indem sie einen 0:2-Rückstand aufholten und das Spiel mit einem 2:2 beendeten. Beide Teams verfügen über die offensive Qualität, um das Spiel zu beeinflussen, und es bleibt abzuwarten, welche Mannschaft ihre Stärken besser ausspielen kann.

Wird 1. FC Magdeburg gegen 1. FC Kaiserslautern heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCM gegen FCK im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Magdeburg gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

