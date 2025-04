2. Bundesliga heute: Magdeburg - Regensburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1. FC Magdeburg hat die Chance, erstmals in der Geschichte des Profifußballs beide Liga-Duelle einer Saison gegen den SSV Jahn Regensburg zu gewinnen. Nach einem knappen 1:0-Sieg in der Hinrunde in Regensburg könnte das Team von Christian Titz heute in der Avnet Arena einen historischen Erfolg feiern. Die Magdeburger haben in den letzten vier Pflichtspielen gegen Regensburg eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen, mit drei Siegen und einem Unentschieden. Ein Heimsieg gegen einen Tabellenletzten gelang den Sachsen in der 2. Bundesliga jedoch bisher noch nie, was dem heutigen Duell eine zusätzliche Brisanz verleiht.