2. Bundesliga heute: Münster - Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 26.04.2025 • 10:10 Uhr Der SC Preußen Münster empfängt heute den SV Darmstadt 98. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Preußenstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag empfängt der SC Preußen Münster den SV Darmstadt 98 im Preußenstadion. Historisch gesehen haben die Gastgeber aus Münster in der 2. Bundesliga eine beeindruckende Bilanz gegen die Lilien. In den bisherigen fünf Zweitliga-Duellen konnte Darmstadt keinen Sieg gegen Münster erringen, während die Preußen gegen keinen anderen Klub häufiger trafen, ohne dabei zu verlieren. Diese Statistik könnte den Gastgebern einen psychologischen Vorteil verschaffen, obwohl Darmstadt in den letzten acht Pflichtspiel-Duellen, die größtenteils in der 3. Liga stattfanden, nur einmal gegen Münster verlor.

2. Bundesliga: So verfolgen Sie heute Münster - Darmstadt LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der SV Darmstadt 98 muss heute auf Matondo-Merveille Papela verzichten, der aufgrund einer Gelbsperre ausfällt. Papela war in dieser Saison ein wichtiger Bestandteil des Teams und kam in 29 der 30 möglichen Partien zum Einsatz. Die Lilien können aber auf Fraser Hornby zählen, der zuletzt gegen Hannover 96 seinen dritten Doppelpack in der 2. Liga schnürte und auswärts in zwei Spielen in Folge traf. Mit zehn Saisontoren ist Hornby der zweitbeste Torschütze der Lilien, was ihm eine Schlüsselrolle im Angriff von Trainer Florian Kohfeldt verleiht.

Preußen Münster kämpft mit Heimschwäche

Der SC Preußen Münster hat in dieser Zweitliga-Saison nur drei seiner 15 Heimspiele gewinnen können und dabei lediglich 14 Tore erzielt. Diese Heimschwäche teilt Münster mit Hertha BSC, während nur Jahn Regensburg weniger Tore erzielte. Allerdings zeigt die Defensive der Preußen im eigenen Stadion Stabilität, da sie nur 16 Gegentore kassierten – ein Wert, den nur Darmstadt und Hannover 96 unterbieten. Trainer Sascha Hildmann wird darauf hoffen, dass seine Mannschaft die Heimstärke ausbauen kann, um wichtige Punkte im Abstiegskampf zu sammeln.

Darmstadts Auswärtsprobleme und offensive Stärken

Der SV Darmstadt 98 ist seit neun Zweitliga-Auswärtsspielen sieglos und bewahrte in keinem ihrer 15 Gastspiele eine Weiße Weste. Diese Auswärtsschwäche könnte den Preußen Hoffnung geben, die dringend Punkte benötigen. Dennoch verfügt Darmstadt über eine starke Offensive, die in dieser Saison 66 Spielsequenzen mit mindestens zehn Pässen in einem Schuss oder einer Strafraumaktion enden ließ – nur der Hamburger SV übertrifft diesen Wert. Killian Corredor, der zuletzt zum vierten Mal in dieser Saison ein Tor und einen Assist in einem Spiel verzeichnete, ist neben Isac Lidberg ein weiterer Schlüsselspieler, der das Spiel der Lilien prägen könnte.

Wird SC Preußen Münster gegen SV Darmstadt 98 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird MUE gegen D98 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Preußen Münster gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Preußen Münster gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.