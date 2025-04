2. Bundesliga heute: Münster - Karlsruhe LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Diese einzige Niederlage datiert aus dem April 2013, als Münster in der 3. Liga mit 2:1 triumphierte. In der aktuellen Zweitliga-Saison trennten sich beide Teams in der Hinrunde mit einem 1:1-Unentschieden. Diese historische Dominanz könnte dem KSC heute einen psychologischen Vorteil verschaffen.

Münster - Karlsruhe LIVE im TV, Livestream, Ticker

Karlsruher SC: Auswärtsprobleme und personelle Herausforderungen

Preußen Münster: Offensivschwäche und Defensivanfälligkeit

Preußen Münster hat am vergangenen Spieltag gegen Düsseldorf erneut seine Offensivschwäche offenbart, als das Team zum neunten Mal in dieser Saison ohne Torerfolg blieb. Diese Schwäche könnte gegen den KSC, der in 24 von 28 Partien getroffen hat, problematisch werden. Zudem hat Münster Schwierigkeiten, Führungen in Siege umzuwandeln, was in der laufenden Saison nur in 50% der Fälle gelang. Die heutige Partie bietet Münster die Gelegenheit, diese Schwächen zu überwinden und wichtige Punkte im Abstiegskampf zu sammeln.