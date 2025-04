2. Bundesliga heute: Nürnberg - Paderborn LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 19.04.2025 • 10:00 Uhr Der 1. FC Nürnberg empfängt heute den SC Paderborn 07. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Max-Morlock-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Nürnberg geht mit einer gemischten Bilanz in das heutige Heimspiel gegen den SC Paderborn. Historisch gesehen hat der Club in der 2. Bundesliga nur drei der elf Begegnungen gegen die Ostwestfalen verloren.

Allerdings musste Nürnberg zuletzt zwei Niederlagen in Serie gegen Paderborn hinnehmen, was eine gewisse Unsicherheit in der Mannschaft von Trainer Miroslav Klose hervorrufen könnte. Die aktuelle Formkurve des 1. FC Nürnberg ist jedoch beeindruckend: Mit 22 Punkten aus den Rückrundenspielen steht das Team auf Platz zwei der Rückrundentabelle und hat damit die Punktausbeute aus der gesamten Hinrunde egalisiert.

Nürnberg - Paderborn LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der SC Paderborn, unter der Leitung von Trainer Lukas Kwasniok, befindet sich derzeit in einer schwierigen Phase. Die Mannschaft hat die letzten drei Zweitliga-Spiele in Folge verloren, was die längste laufende Niederlagenserie aller Teams in der Liga darstellt. Diese Serie ist besonders besorgniserregend, da sie genauso viele Niederlagen umfasst wie die elf vorherigen Partien zusammen. Zudem fehlen den Ostwestfalen wichtige Spieler wie Santiago Castañeda, der aufgrund einer Rot-Sperre nicht auflaufen kann. Castañeda war ein Schlüsselspieler in der Defensive und seine Abwesenheit könnte die ohnehin schon wackelige Abwehr weiter schwächen.

Junge Talente und Torschützenvielfalt

Der 1. FC Nürnberg setzt in dieser Saison auf eine junge und dynamische Mannschaft, die mit einem Durchschnittsalter von 24 Jahren und 129 Tagen die jüngste Startelf der Liga stellt. Diese Jugendlichkeit spiegelt sich auch in der Torschützenvielfalt wider: Fabio Gruber wurde zuletzt zum 19. verschiedenen Torschützen des Clubs in dieser Saison, ein Rekord in der 2. Bundesliga. Auf der anderen Seite präsentiert sich der SC Paderborn mit einer ebenfalls jungen Mannschaft, die die drittjüngste Startelf der Liga stellt. Beide Teams haben jedoch eine Schwäche bei Standardsituationen, da sie bereits zwölf Gegentore nach Ecken und Freistößen kassiert haben.

Schlüsselspieler im Fokus

Ein besonderes Augenmerk liegt auf Nürnbergs Julian Justvan, der mit 15 direkten Torbeteiligungen der Top-Scorer der Franken ist. Justvan, der von 2020 bis 2023 für Paderborn spielte, wird sicherlich motiviert sein, gegen seinen ehemaligen Verein zu glänzen. Auf der Seite der Gäste ist Aaron Zehnter ein Spieler, den man im Auge behalten sollte. Mit neun Torvorlagen gehört er zu den besten Vorbereitern der Liga. Beide Spieler könnten entscheidend für den Ausgang des Spiels sein, indem sie ihre Teams mit kreativen Spielzügen und präzisen Pässen unterstützen. Die Fans im Max-Morlock-Stadion dürfen sich auf ein Duell mit vielen taktischen Feinheiten und individuellen Glanzleistungen freuen.

Wird 1. FC Nürnberg gegen SC Paderborn 07 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCN gegen SCP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Nürnberg gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

