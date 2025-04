2. Bundesliga heute: Paderborn - Düsseldorf LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 13.04.2025 • 10:30 Uhr Der SC Paderborn 07 empfängt heute die Fortuna Düsseldorf. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Home Deluxe Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der SC Paderborn 07 empfängt am heutigen Sonntag Fortuna Düsseldorf in der Home Deluxe Arena. Die Ostwestfalen haben eine beeindruckende Bilanz gegen die Gäste aus Düsseldorf vorzuweisen: In insgesamt elf Heimspielen im Profibereich gegen die Fortuna musste Paderborn nur eine Niederlage hinnehmen.

Diese datiert aus dem April 2014, als Düsseldorf mit 2:1 siegte. Seitdem blieben die Paderborner in sechs Heimspielen ungeschlagen und holten vier Siege sowie zwei Unentschieden. Besonders bemerkenswert ist, dass der SCP gegen keinen anderen aktuellen Zweitliga-Verein mehr Punkte zu Hause gesammelt hat als gegen Düsseldorf, mit Ausnahme des Karlsruher SC.

Paderborn - Düsseldorf LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Fortuna Düsseldorf muss im heutigen Spiel auf Myron van Brederode verzichten, der aufgrund einer Rotsperre fehlt. Der Niederländer war in dieser Zweitliga-Rückrunde ein Schlüsselspieler für die Fortuna, mit den meisten versuchten und erfolgreichen Dribblings sowie zahlreichen Schussvorlagen.

Sein Fehlen könnte die Offensive der Düsseldorfer schwächen, zumal Dawid Kownacki, der ebenfalls eine wichtige Rolle spielt, in den letzten beiden Spielen gegen Paderborn jeweils einen Scorerpunkt erzielen konnte. Kownacki hat in der Rückrunde bereits acht direkte Torbeteiligungen gesammelt und wird heute besonders gefordert sein, die Lücke zu füllen.

Aktuelle Formkurve beider Teams

Beide Mannschaften gehen mit einer durchwachsenen Form in das Duell. Der SC Paderborn hat seine letzten beiden Zweitliga-Spiele verloren, was ihnen zuvor in dieser Saison nur einmal passiert ist. Eine dritte Niederlage in Folge wäre ein Rückschlag für die Mannschaft von Lukas Kwasniok, die zuletzt defensiv anfällig war und acht Gegentore in den letzten drei Spielen kassierte.

Auf der anderen Seite hat Fortuna Düsseldorf nur eines ihrer letzten acht Auswärtsspiele gewonnen und die letzten beiden Gastspiele verloren. Diese Auswärtsbilanz ist eine Herausforderung für das Team von Daniel Thioune, das gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte bisher nur acht Punkte sammeln konnte.

Schlüsselduelle und taktische Ausrichtung

Ein spannender Aspekt des Spiels wird das Duell in der Luft sein. Der SC Paderborn hat in dieser Saison bereits zehn Kopfballtore erzielt, während Düsseldorf neun Gegentore per Kopf kassierte. Diese Statistik könnte Paderborn einen Vorteil verschaffen, insbesondere bei Standardsituationen. Beide Teams sind zudem bekannt für ihre späten Tore, wobei Düsseldorf 14 und Paderborn 17 Treffer in der Schlussviertelstunde erzielt haben.

Die taktische Ausrichtung wird entscheidend sein, um die defensive Stabilität zu wahren und gleichzeitig die offensive Stärke auszuspielen. Lukas Kwasniok und Daniel Thioune werden ihre Teams entsprechend einstellen, um die Schwächen des Gegners auszunutzen und die eigenen Stärken zu maximieren.

Wird SC Paderborn 07 gegen Fortuna Düsseldorf heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SCP gegen F95 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Paderborn 07 gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Paderborn 07 gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

