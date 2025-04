2. Bundesliga heute: Paderborn - Elversberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstag um 13:00 Uhr empfängt der SC Paderborn 07 die SV Elversberg in der Home Deluxe Arena. Es ist erst das vierte Aufeinandertreffen der beiden Teams in der 2. Bundesliga. Während die Saarländer im ersten Duell im November 2023 einen deutlichen 4:1-Heimsieg feiern konnten, gingen die letzten beiden Partien mit jeweils 3:1 an die Ostwestfalen. Die Statistik spricht klar für den SCP, denn Elversberg weist gegen kein anderes aktuelles Zweitliga-Team eine höhere Niederlagenquote auf als gegen Paderborn (67%).