2. Bundesliga heute: Regensburg - Braunschweig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 26.04.2025 • 10:20 Uhr Der SSV Jahn Regensburg empfängt heute Eintracht Braunschweig. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Jahnstadion Regensburg. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag empfängt der SSV Jahn Regensburg im Jahnstadion Regensburg Eintracht Braunschweig. Die Gastgeber unter Trainer Andreas Patz hoffen, ihre beeindruckende Heimserie fortzusetzen. Regensburg ist seit fünf Heimspielen ungeschlagen und konnte zuletzt zwei Zweitliga-Heimspiele in Folge gewinnen. Diese Serie möchten sie gegen Braunschweig ausbauen, um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg zu sammeln. Mit 22 Punkten nach 30 Spieltagen spielt Regensburg die zweitschwächste Saison der Vereinsgeschichte in der 2. Liga, und ein Sieg könnte ein entscheidender Schritt sein, um dem drohenden Abstieg doch noch zu entgehen.

2. Bundesliga: So verfolgen Sie heute Regensburg - Braunschweig LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Eintracht Braunschweig muss am 31. Spieltag auf gleich drei Akteure verzichten, die aufgrund von Gelbsperren fehlen: Paul Jaeckel, Leon Bell Bell und Lino Tempelmann. Besonders der Ausfall von Tempelmann könnte die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning hart treffen, da er in der laufenden Rückrunde mit sechs Toren der erfolgreichste Torschütze der Braunschweiger ist. Trotz dieser personellen Rückschläge reist Braunschweig mit einer beeindruckenden Siegesserie nach Regensburg. Die Löwen gewannen zuletzt erstmals in dieser Saison drei Spiele in Folge und haben sich damit einen komfortablen Vorsprung von fünf Punkten auf den Relegationsplatz erarbeitet.

Defensive Schwächen auf beiden Seiten

Beide Teams haben in dieser Saison mit defensiven Problemen zu kämpfen. Regensburg stellt mit 64 Gegentoren die schwächste Defensive der Liga und ist nur einen Gegentreffer von der Einstellung des Klubnegativrekords entfernt. Braunschweig hingegen hat die zweitmeisten Gegentore kassiert, was ihre Abwehr ebenfalls anfällig macht. Diese Schwächen könnten in der heutigen Partie entscheidend sein, da beide Mannschaften darauf bedacht sein werden, ihre Defensive zu stabilisieren und gleichzeitig offensiv Akzente zu setzen. Interessant ist auch, dass beide Teams in dieser Saison noch kein Tor nach einer Sequenz mit zehn oder mehr Pässen erzielt haben, was ihre Schwierigkeiten im Spielaufbau verdeutlicht.

Torlosigkeit als gemeinsames Problem

Ein weiteres gemeinsames Problem der beiden Mannschaften ist die Torlosigkeit. Jahn Regensburg blieb in 19 der ersten 30 Saisonspiele ohne eigenen Treffer, was einen eingestellten Negativrekord in der 2. Liga darstellt. Eintracht Braunschweig kennt dieses Problem aus der Saison 2006/07, als sie ebenfalls häufig torlos blieben. Dennoch hat Braunschweigs Rayan Philippe im April 2025 mit fünf direkten Torbeteiligungen in drei Spielen gezeigt, dass er in der Lage ist, die Offensive der Löwen zu beleben. Heute wird es spannend sein zu beobachten, ob einer der beiden Klubs seine Offensivprobleme überwinden kann und wer letztlich die Oberhand in diesem Duell behält.

Wird SSV Jahn Regensburg gegen Eintracht Braunschweig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird REG gegen EBS im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SSV Jahn Regensburg gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SSV Jahn Regensburg gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.