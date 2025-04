2. Bundesliga heute: Regensburg - Schalke LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der SSV Jahn Regensburg empfängt heute den FC Schalke 04 im Jahnstadion Regensburg, und die Gastgeber hoffen, ihre Heimstärke erneut unter Beweis zu stellen. In den bisherigen drei Begegnungen im Profifußball zwischen diesen beiden Mannschaften konnte Regensburg das einzige Heimspiel mit einem beeindruckenden 4:1-Sieg für sich entscheiden.

Diese Partie markierte zugleich die höchste Heimtoranzahl des Jahn in der eingleisigen 2. Bundesliga. Der Jahn hat in dieser Saison 18 seiner insgesamt 19 Punkte vor heimischem Publikum geholt und ist in den letzten vier Heimspielen ungeschlagen. Ein Sieg heute könnte ihnen erstmals seit August 2021 zwei aufeinanderfolgende Heimsiege im Unterhaus bescheren.