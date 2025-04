2. Bundesliga heute: Schalke - Hamburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

In den bisherigen fünf Duellen in der 2. Bundesliga konnte Schalke lediglich zwei Punkte sammeln, was den schlechtesten Punkteschnitt gegen einen Gegner im Unterhaus darstellt. Trainer Kees van Wonderen wird seine Mannschaft darauf einstellen müssen, diese Negativserie zu durchbrechen und wichtige Punkte im Kampf um eine bessere Tabellenplatzierung zu sichern.

Schalke - Hamburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

Ein Spieler, auf den Schalke besonders achten muss, ist Hamburgs Jean-Luc Dompé. Der Flügelspieler hat in dieser Saison bereits zehn Torvorlagen gegeben und ist damit einer der besten Vorbereiter der Liga. Mit seinen sechs Scorerpunkten aus den letzten fünf Partien ist Dompé in Topform und könnte auch heute Abend eine entscheidende Rolle spielen.

Schalke und Hamburg: Wechselhafte Saisonverläufe

Besonders bemerkenswert ist, dass der HSV seine letzten beiden Auswärtsspiele gewinnen konnte, was ihnen Hoffnung gibt, auch in Gelsenkirchen erfolgreich zu sein. Die Rothosen haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie in der Lage sind, auf Schalke zu siegen, wie zuletzt im Februar 2024.