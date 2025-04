2. Bundesliga heute: Schalke - Ulm LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der FC Schalke 04 empfängt heute den SSV Ulm 1846. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Veltins-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Schalke 04 empfängt heute den SSV Ulm 1846. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Veltins-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Schalke 04 empfängt heute den SSV Ulm 1846 in der Veltins-Arena, und die Statistik spricht eine klare Sprache: Seit der Gründung der Bundesliga hat Schalke nur eines der sieben Pflichtspiele gegen Ulm verloren. Das letzte Aufeinandertreffen endete mit einem torlosen Unentschieden, doch die Knappen haben die Chance, den ersten Sieg gegen die Spatzen seit dem DFB-Pokal-Erfolg im Dezember 2020 einzufahren. Damals fand das Spiel trotz Ulmer Heimrecht in Gelsenkirchen und ohne Fans aufgrund der Corona-Pandemie statt. Schalke wird darauf hoffen, dass die Heimkulisse ihnen heute den entscheidenden Vorteil bringt.

Schalke - Ulm LIVE im TV, Livestream, Ticker

Mit Moussa Sylla und Kenan Karaman verfügt Schalke über zwei der treffsichersten Spieler der Liga, die zusammen genauso viele Tore erzielt haben wie der gesamte Kader des SSV Ulm. Diese offensive Stärke könnte entscheidend sein, um die schwache Heimdefensive der Knappen auszugleichen, die mit 28 Gegentoren die schlechteste der Liga ist. Schalke hat in dieser Saison bereits sechs Heimniederlagen hinnehmen müssen, was die schwächste Heimsaison in der 2. Liga darstellt. Die Gäste aus Ulm hingegen haben auswärts seit September 2024 keinen Sieg mehr errungen und blieben zuletzt häufig ohne Torerfolg.