2. Bundesliga heute: Ulm - Hertha LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 20.04.2025 • 10:30 Uhr Der SSV Ulm 1846 empfängt heute Hertha BSC. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Donaustadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Hertha BSC geht mit einer beeindruckenden Serie gegen den SSV Ulm 1846 in das heutige Duell im Donaustadion. Die Berliner blieben in sieben ihrer acht Pflichtspiel-Partien auf Profiebene gegen die Spatzen ungeschlagen und verloren lediglich das erste Aufeinandertreffen in der 3. DFB-Pokal-Runde der Saison 1981/82. Diese Serie macht Hertha zum derzeit am längsten unbesiegten Team gegen einen aktuellen Zweitligisten. Doch die Statistik zeigt auch Schwächen: Gegen Aufsteiger konnte Hertha nur eines der letzten acht Zweitliga-Spiele gewinnen und verlor fünf davon.

Ulm - Hertha LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV: Sky

Livestream: Sky

Liveticker: SPORT1

Beide Mannschaften müssen heute auf wichtige Spieler verzichten. Herthas Ibrahim Maza, der in allen 29 Spielen dieser Zweitliga-Saison in der Startelf stand und ligaweit die meisten Dribblings versuchte und gewann, wird gesperrt fehlen. Auch Ulms Felix Higl, der zweitbeste Torschütze der Spatzen, ist nicht dabei. Dies könnte besonders für Hertha eine Herausforderung darstellen, da Maza auch die meisten Schüsse für die Alte Dame abgab. Ulm hingegen wird versuchen, den Ausfall von Higl durch Semir Telalovic zu kompensieren, der zuletzt sein zehntes Saisontor erzielte.

Formkurve und Heimstärke des SSV Ulm

Der SSV Ulm zeigt sich in den letzten Wochen in aufsteigender Form. Die Spatzen holten aus ihren letzten drei Zweitliga-Spielen genauso viele Punkte wie aus den vorherigen neun der Rückrunde und feierten zuletzt erstmals in dieser Saison zwei Heimsiege in Serie. Besonders das 1:0 gegen den 1. FC Magdeburg war ein wichtiger Erfolg, da es der erste Sieg im Unterhaus in dieser Saison ohne Gegentor war. Mit vier Punkten Rückstand auf Platz 15 ist Ulm jedoch weiterhin in einer schwierigen Lage und benötigt dringend weitere Erfolge, um den Klassenerhalt zu sichern.

Hertha BSC: Auswärtsstärke und Standardschwäche

Hertha BSC reist mit einer positiven Auswärtsbilanz nach Ulm, nachdem die Hauptstädter zuletzt zweimal in Folge auswärts gewinnen konnten. Drei Liga-Auswärtssiege am Stück gab es für Hertha in den letzten elf Jahren nur einmal, was für die aktuelle Form spricht. Dennoch bleibt die Schwäche bei Standards ein Problem: 44% ihrer Gegentore kassierte Hertha in dieser Saison nach ruhenden Bällen, ein ligaweiter Höchstwert. Ulm hingegen erzielte 41% seiner Tore nach Standards, was ihnen gegen die Berliner einen strategischen Vorteil verschaffen könnte. Die Partie verspricht daher taktisch interessant zu werden, insbesondere bei ruhenden Bällen.

Wird SSV Ulm 1846 gegen Hertha BSC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird ULM gegen BSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SSV Ulm 1846 gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SSV Ulm 1846 gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

