2. Bundesliga heute: Ulm - Magdeburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Unter Trainer Robert Lechleiter kassierte Ulm am vergangenen Spieltag gegen Schalke die erste Niederlage, nachdem sie zuvor einen Sieg und ein Unentschieden verbuchen konnten. Besonders problematisch ist für Ulm die Schlussviertelstunde, in der sie bereits 16 Gegentore hinnehmen mussten – ein Wert, der nur von Jahn Regensburg übertroffen wird.

Ulm - Magdeburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

Der 1. FC Magdeburg reist mit einer beeindruckenden Bilanz gegen Aufsteiger aus der 3. Liga an. In den letzten sieben Zweitliga-Spielen gegen solche Teams blieb der FCM ungeschlagen, wobei sie auswärts sogar noch nie verloren haben.

Trainer Christian Titz kann zudem auf die Stärke seiner Mannschaft im Ballbesitz vertrauen. Mit einem Durchschnitt von 57.6% Ballbesitz ist Magdeburg das führende Team der Liga in dieser Kategorie. Auch die Passsicherheit ist bemerkenswert, mit einer Quote von 85% liegt der FCM ligaweit auf dem zweiten Platz. Diese Fähigkeiten könnten sich als entscheidend erweisen, um die Defensive von Ulm zu knacken und die Auswärtsmisere von drei sieglosen Spielen zu beenden.

Baris Atik: Schlüsselspieler mit Rekordjagd

Ein Spieler, der besonders im Fokus steht, ist Baris Atik vom 1. FC Magdeburg. Der offensive Mittelfeldspieler schnürte kürzlich gegen den 1. FC Kaiserslautern seinen ersten Doppelpack in der 2. Bundesliga und steht nun bei sieben Saisontoren. Damit fehlt ihm nur noch ein Treffer, um seinen persönlichen Bestwert aus der Saison 2022/23 zu erreichen. Atik könnte gegen die anfällige Ulmer Defensive, die in der Schlussphase der Spiele oft schwächelt, erneut eine entscheidende Rolle spielen. Seine Fähigkeit, in der zweiten Halbzeit zuzuschlagen, passt perfekt zur Stärke des FCM, der in dieser Saison bereits 34 Tore nach der Pause erzielte – ein ligaweiter Spitzenwert.

Erste Halbzeit als Schlüssel für SSV Ulm

Interessanterweise zeigt sich der SSV Ulm in der ersten Halbzeit deutlich stärker als in der zweiten. In einer Tabelle der ersten Halbzeiten dieser Saison liegt Ulm mit 40 Punkten auf dem vierten Rang, während Magdeburg mit 38 Punkten auf Rang sechs folgt. Die Spatzen kassierten ligaweit die wenigsten Tore im ersten Durchgang, was ihnen eine solide Grundlage bietet, um gegen den FCM bestehen zu können. Der Schlüssel für Ulm wird sein, diese Stärke auch in die zweite Halbzeit zu übertragen, um nicht erneut Punkte nach einer Führung abzugeben – ein Problem, das sie bereits 22 Punkte gekostet hat. Das Duell gegen Magdeburg bietet die Chance, diese Schwäche zu überwinden und wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg zu sammeln.