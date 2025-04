3:3 nach 0:3: Irre Düsseldorfer Aufholjagd gegen Nürnberg

Fortuna Düsseldorf hat den Sprung auf Relegationsplatz drei in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst, durch eine wilde Aufholjagd aber weiter Hoffnung auf den Aufstieg. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune zeigte am Samstagabend nach einem 0:3-Rückstand gegen den 1. FC Nürnberg große Moral und kam in einer verrückten Schlussphase noch zu einem 3:3 (0:2).