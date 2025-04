"Auf die Fresse bekommen": HSV baut Wagenburg auf

„Wir haben heute ganz klar auf die Fresse bekommen“, sagte Mittelfeldspieler Daniel Elfadli nach der 2:4-Heimpleite gegen den Underdog Eintracht Braunschweig, während Polzin bereits verbal an der Wagenburg baute: „Wir stehen zusammen, das ist das, was uns auszeichnet“.

Auf dem in den vergangenen Wochen so konsequent gegangenen Weg ins Oberhaus gerieten die Hamburger wieder ins Stolpern. Der HSV kassierte gegen die abstiegsbedrohten Braunschweiger die erste Heimniederlage der Saison, führt die Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga aber weiter an.