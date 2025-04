Ballermann-Besuch des HSV? Kinder-Reporter stellt Polzin auf die Probe

Auf der Pressekonferenz stellen dieses Mal Kinder und Jugendliche die Fragen an Merlin Polzin - und bringen den HSV-Trainer mit einer Ballermann-Frage zum Schmunzeln.

Auf der Pressekonferenz stellen dieses Mal Kinder und Jugendliche die Fragen an Merlin Polzin - und bringen den HSV-Trainer mit einer Ballermann-Frage zum Schmunzeln.

Trainingslager auf Mallorca ja - aber Einstimmung auf den Saisonendspurt am Ballermann? Nein.

Bei ihrem Kurztrip zur Vorbereitung auf die heiße Phase in der 2. Fußball-Bundesliga gab es für Trainer Merlin Polzin und seine Spieler vom Hamburger SV keinen Ausflug in die Party-Gegend der Baleareninsel. „Gut, dass du die vorweg nimmst, sonst hätten sie deine Kollegen wahrscheinlich gestellt“, kommentierte der HSV-Coach die Frage eines Jungen auf der Kinder-PK am Donnerstag und schmunzelte.