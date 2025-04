Bei Arena-Jubiläum: Kaminski beschert Schalke den Sieg

Der FC Schalke 04 setzt ein Ausrufezeichen: Beim 500. Pflichtspiel in der Veltins-Arena drehen die Königsblauen einen Rückstand noch zum Sieg.

Der FC Schalke 04 setzt ein Ausrufezeichen: Beim 500. Pflichtspiel in der Veltins-Arena drehen die Königsblauen einen Rückstand noch zum Sieg.

Schalke 04 hat in seinem 500. Pflichtspiel in der Veltins-Arena die Feier mit einem Heimsieg gekrönt. Die Königsblauen drehten im Zweitligaspiel gegen den stark abstiegsbedrohten Aufsteiger SSV Ulm einen Rückstand spät noch in ein 2:1 (0:1). Als Elfter haben die Schalker damit nun komfortable zehn Punkte Vorsprung auf Eintracht Braunschweig und den Relegationsplatz, auf den Ulm wiederum nun vier Zähler Rückstand hat.