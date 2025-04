Dank „Knipser“ Asllani: Elversberg träumt von der Bundesliga

Der Angreifer trifft dreimal in Hannover. Die Saarländer bleiben oben dran.

Dank „Knipser“ Fisnik Asllani darf die SV Elversberg mehr denn je vom sensationellen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga träumen. Die Mannschaft von Trainer Horst Steffen gewann am 29. Spieltag der 2. Liga trotz Rückstand völlig verdient 3:1 (0:1) im Verfolgerduell bei Hannover 96.

Dreierpacker Asllani traf in der 55., 78. sowie in der achten Minute der Nachspielzeit für die Elversberger. Es waren die Saisontore Nummer 15, 16 und 17 für den Angreifer. Phil Neumann (12.) erzielte die Führung für die Niedersachsen, die auch im fünften Anlauf ihren ersten Pflichtspielsieg gegen die Saarländer verpassten. Überschattet wurde das Spiel durch die mutmaßlich schwere Verletzung des Hannoveraners Jessic Ngankam in der Nachspielzeit.