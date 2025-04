Dank Waldschmidt: Köln rettet Punkt in Fürth

Sowohl der 1. FC Magdeburg als auch der 1. FC Kaiserslautern können am Wochenende bis auf zwei Zähler an den Tabellenzweiten heranrücken.

Der 1. FC Köln hat im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga erneut Federn gelassen. Der Tabellenzweite musste sich bei der SpVgg Greuther Fürth nach Rückstand mit einem 1:1 (0:1) begnügen und spürt die Konkurrenz im Nacken. Sowohl der 1. FC Magdeburg als auch der 1. FC Kaiserslautern können am Wochenende bis auf zwei Zähler heranrücken.

Luca Waldschmidt (45.) sorgte per Foulelfmeter zumindest für den Punkt, am vergangenen Wochenende hatte der FC eine Heimpleite gegen Hertha BSC (0:1) kassiert. Fürth war durch Noel Futkeu (12.) in Führung gegangen, zum ersten Sieg gegen die Kölner seit 2007 reichte es aber nicht.