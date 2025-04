Trainer-Knall in 2. Bundesliga: Langjähriger Erfolgstrainer muss gehen!

Fußball-Zweitligist Preußen Münster hat sich drei Spiele vor Saisonende von Trainer Sascha Hildmann getrennt und setzt im Kampf gegen drohenden Abstieg auf einen neuen Impuls. Das teilten die Westfalen am Sonntagmorgen mit. Über einen Nachfolger will der Klub „schnellstmöglich“ informieren.

Die Verantwortlichen kamen zu dem Entschluss, „um neue Kräfte für die entscheidende Saisonphase freizusetzen“, hieß es in einer Pressemitteilung des Vereins. Hildmann hatte sein Amt in Münster im Januar 2020 angetreten und den Klub nach einem zwischenzeitlichen Abstieg in die Regionalliga West bis in die 2. Bundesliga geführt.