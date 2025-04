Historischer Sieg für Zweitligist

Die SV Elversberg hat ihre Aufstiegschance in der 2. Fußball-Bundesliga gewahrt. Die Mannschaft von Trainer Horst Steffen besiegte das Schlusslicht Jahn Regensburg 6:0 (3:0) - der höchste Zweitliga-Sieg der Saarländer aller Zeiten - und liegt nach zuletzt drei Spielen ohne Dreier wieder in Schlagdistanz zum Relegationsplatz.

Kaum noch Chancen für Regensburg

Elversberg dominierte von Beginn an das Geschehen, wurde in der Anfangsphase aber nur bei Standardsituationen gefährlich. Regensburg lauerte auf Konter und hatte durch Sargis Adamyan (12.) eine gute Chance. Im Gegenzug gingen aber die Saarländer in Führung. Danach ließen die Gastgeber Ball und Gegner laufen. Bis zur Pause sorgten Sickinger und Asllani mit seinem 13. Saisontor für die Vorentscheidung. Mit seinem 14. machte er das halbe Dutzend voll.