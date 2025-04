Erneute Pleite: FCK kann Aufstieg langsam abhaken

Die Pfälzer kassieren die dritte Niederlage in Folge. Braunschweig bleibt dagegen im Hoch.

Der formschwache 1. FC Kaiserslautern kann seine Hoffnungen auf den Bundesliga-Aufstieg langsam begraben. Nach zuletzt zwei Niederlagen unterlagen die Roten Teufel auch am 30. Spieltag der 2. Liga 0:2 (0:0) beim seit Wochen stark auftrumpfenden Abstiegskandidaten Eintracht Braunschweig.

Lino Tempelmann (51.) und Rayan Philippe (53.) trafen für die Eintracht, die aus den zurückliegenden vier Partien zehn Punkte holte. Die Kritik an FCK-Trainer Markus Anfang, der zum ersten Mal als Coach gegen Braunschweig verlor, dürfte rund um den Betzenberg lauter werden.

„Wir haben uns gut auf Lautern vorbereitet und sind gut drauf“, sagte Braunschweigs Trainer Daniel Scherning kurz vor dem Anpfiff bei Sky: „Beide Mannschaften wollen gewinnen. Beide sind in der Position, noch etwas erreichen zu können.“

Im Duell der Bundesliga-Gründungsmitglieder passierte erst einmal nicht viel vor den Toren. Das Geschehen spielte sich in erster Linie im umkämpften Mittelfeld ab. Nach 20 Minuten wurden die Gastgeber stärker, beim FCK ging so gut wie nichts in der Offensive.