Erste Pleite unter Breitenreiter

Kobald staubt nach Wanitzek-Hammer ab

Die Gäste starteten gut in die Partie, ein Abschluss von Jannik Dehm (17.) rauschte nur knapp am rechten Pfosten vorbei. Der KSC agierte in der Folge auf Augenhöhe, Bambasé Conté scheiterte aber freistehend am gut reagierenden Ron-Robert Zieler (34.).