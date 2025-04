Fehlstart gegen Darmstadt: Hannover verspielt letzte Chance

Frühes Gegentor, späte Gegentore: 96 verliert 1:3 in Darmstadt.

Nach einem Sekundenschlaf in der ersten Minute hat Hannover 96 seine wahrscheinlich letzte Chance auf den Bundesliga-Aufstieg verspielt. Die Niedersachsen verloren bei Darmstadt 98 am Ostersonntag 1:3 (0:1) und liegen vier Spiele vor Saisonende weit hinter dem Relegationsplatz. Darmstadt darf sich als gerettet betrachten.

Für eine letzte Mini-Chance auf den dritten Tabellenplatz benötigte Hannover unbedingt einen Sieg, aber der Start war eine Katastrophe. Ein Fehlpass von Fabian Kunze bei einem Freistoß im Mittelfeld, schon ging es ab in die falsche Richtung - und Fraser Hornby traf nach nur 30 Sekunden für Darmstadt. Andreas Voglsammer (82.) glich zwar aus, doch postwendend brachte Killian Corredor (83.) Darmstadt wieder in Führung. Hornby (90.+2) machte per Foulelfmeter alles klar.