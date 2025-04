Fortuna muss Corona-Hilfen nicht zurückzahlen

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf muss Corona-Überbrückungshilfen in Höhe von 1,7 Millionen Euro aus dem Jahr 2021 nicht zurückzahlen. Das hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf entschieden und damit einer Klage des Klubs stattgegeben.

Die Düsseldorfer Bezirksregierung hatte die Forderung einer Rückzahlung damit begründet, dass die Umsätze der Fortuna in der Saison 2020/21 nicht nur wegen der Pandemie, sondern auch wegen des Abstiegs eingebrochen seien. Diese Begründung sei "ermessensfehlerhaft", hieß es in dem am Dienstag verkündeten Urteil.